Momento di sconforto per Filippo Magnini durante la settima puntata di Ballando con le Stelle. Lo sportivo ha reagito duramente alle critiche della giuria. Nel backstage è crollato in lacrime, sfogandosi con Barbara d’Urso. La tensione per i giudizi sul suo percorso e il coinvolgimento della moglie Giorgia Palmas hanno contribuito al suo momento no.

Le lacrime di Filippo Magnini a Ballando con le Stelle

La settima puntata di Ballando con le Stelle ha regalato emozioni forti, ma non tutte positive per i concorrenti. A finire al centro dell’attenzione è stato Filippo Magnini, che dopo un acceso scambio con la giuria ha vissuto un momento di forte tensione, per poi crollare in lacrime nel dietro le quinte.

Durante la diretta, Filippo Magnini ha criticato alcuni giudizi ricevuti, accusando un membro della giuria di aver tirato in ballo la moglie Giorgia Palmas per colpirlo. Solo in seguito si è scoperto che il riferimento era a Guillermo Mariotto, che negli ultimi giorni aveva commentato la coppia in diversi programmi televisivi.

Terminata l’esibizione, la tensione accumulata è esplosa. Nel backstage Filippo Magnini è scoppiato in lacrime, sfogandosi con Barbara d’Urso, che lo ha abbracciato e consolato. Il campione non ha nascosto tutta la sua frustrazione per un percorso che sente carico di pressioni e giudizi continui.

«Non vedo l’ora di andarmene. Fanno le cose a caso. Mi stanno togliendo l’entusiasmo», ha detto con la voce rotta Filippo Magnini. «Mi vedono come noioso solo perché amo mia moglie. Sono sempre criticato, anche quando prendo voti alti. C’è sempre un “però”. Io sono qui per ballare, non per essere giudicato su tutto».

Con queste parole Filippo Magnini ha dunque sottolineato di non aver gradito alcuni atteggiamenti. Sicuramente il suo sfogo sarà motivo di chiacchiere oggi durante la puntata di Ballando con le Stelle.

