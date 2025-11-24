Ospite a Belve, Filippo Magnini è tornato a parlare della storia avuta con Federica Pellegrini, stroncandola. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni del campione.

Le parole di Filippo Magnini

Tutto è pronto per la quarta puntata di Belve, che andrà in onda domani sera su Rai 2. Stavolta ad arrivare nello studio di Francesca Fagnani saranno Filippo Magnini, Orietta Berti e Martina Colombari e senza dubbio ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa la Rai ha pubblicato una prima anticipazione dell’intervista del nuotatore, che attualmente è uno dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La breve clip sta già facendo discutere il web e sta diventando virale. Andiamo a scoprire il perché.

Su domanda diretta della padrona di casa, Filippo Magnini è tornato a parlare della storia d’amore avuta in passato con Federica Pellegrini. Come in molti sapranno, i due sono stati legati per diversi anni. La relazione si è poi conclusa nel 2017 e da quel momento entrambi hanno voltato pagina. A Belve dunque Magnini ha rivissuto i giorni in cui era fidanzato con la Pellegrini ma a sorpresa ha stroncato la storia. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web:

“Se quello con Federica è stato un amore importante? A oggi direi più no che sì. Secondo me non c’è stato tanto rispetto, parlo a livello di persona. Io penso più suo nei miei confronti. Devo dire che, a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia”.

Le dichiarazioni di Filippo Magnini naturalmente hanno già destato la curiosità del web. Ma come sarà proseguita l’intervista a Belve? Non resta che attendere domani sera per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Rai 2, alle ore 21:30.

