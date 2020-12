2 Filippo Nardi spoilera che il Grande Fratello Vip potrebbe non terminare l’8 febbraio: la reazione scioccata di Tommaso Zorzi

Filippo Nardi è stato protagonista di un piccolo spoiler all’interno del Grande Fratello Vip. Il conte ed ex concorrente della seconda edizione del reality è tornato nuovamente nella casa lo scorso venerdì 12 dicembre. In pochi giorni Nardi si è fatto apprezzare per la sua simpatia e la sua ironia, ma qualche ora fa ha letteralmente creato il panico tra i vipponi a causa di qualche parola di troppo.

Qualche settimana fa, Alfonso Signorini ha comunicato ufficialmente ai concorrenti il prolungamento del reality fino a febbraio. Il conduttore ha anche rivelato la data in cui è prevista la finale (8 febbraio). Quanto rivelato ha ovviamente avuto delle forti ripercussioni. Due vipponi (Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci) hanno deciso di abbandonare il gioco per tornare dai propri affetti. Tutti gli altri hanno invece deciso di proseguire, non senza difficoltà, la loro avventura. Intanto sul web è apparsa una nuova voce secondo cui i vertici Mediaset starebbero pensando ad un ulteriore prolungamento del GF Vip di un’altra settimana.

Tommaso entra in panico intendendo da Filippo che il programma non finirà l’8 febbraio#gfvip pic.twitter.com/iZ25JGVHck — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Questa voce sembra essere arrivata anche alle orecchie di Filippo Nardi che, senza volerlo, ha regalato uno spoiler. “Quando tutto finisce a metà febbraio“, dichiara Nardi, il quale viene immediatamente bloccato da Tommaso Zorzi che specifica “l’8“. Di fronte alla faccia divertita di Filippo, Tommaso rilancia chiedendo spiegazioni alla new entry. “No, guarda che str***…perché fai quella faccia? Finisce l’8 febbraio? Filippo non puoi fare questi giochi“, sottolinea l’influencer.

Nardi lascia poi intendere di non poter parlare e a quel punto Tommaso si lascia andare ad un’ipotesi ironica ma fantasiosa. Secondo Zorzi una volta terminato il GF Vip i superstiti verranno messi su un aereo e inviati su L’isola dei famosi. Nei piani di Mediaset c’è però un’idea abbastanza simile: una volta terminato il reality condotto da Signorini, potrebbe tornare lo storico adventure show che vedrà per la prima volta alla guida Ilary Blasi.

Le news sul mondo del Grande Fratello Vip non sono finite qui