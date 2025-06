Sapete dove vederla in TV l’attesissima finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Ve lo diciamo noi! Ecco su che canale sarà trasmesso il match.

Dove vederla in TV la finale tra Sinner e Alcaraz? Ecco il canale

Vi state chiedendo dove vedere la finale Sinner-Alcaraz in TV? Questa è certamente la domanda che si pongono tutti gli appassionati di tennis in vista della finalissima del Roland Garros 2025.

L’evento è in programma domani, domenica 8 giugno, alle ore 15:00. L’ultimo atto dello Slam parigino vedrà protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in una sfida che promette spettacolo sulla storica terra rossa del Philippe-Chatrier.

Arriva una buona notizia per i tifosi, che farà piacere a molti. A differenza delle semifinali, il match sarà visibile anche in chiaro. Dopo le critiche per la mancata trasmissione gratuita delle partite di Sinner e Musetti nelle fasi precedenti, arriva una svolta: la finale andrà in onda anche sul canale NOVE, oltre che su Eurosport, emittente titolare dei diritti del torneo.

Una decisione accolta con favore dai tifosi e spinta anche dal presidente della FITP, Angelo Binaghi, che aveva espresso il proprio disappunto per l’esclusività a pagamento delle semifinali.

Dunque se vi state domandando dove vedere la finale Sinner-Alcaraz in TV, vi basterà sintonizzarvi sul NOVE, così da seguire l’attesissimo match in diretta e gratuitamente, oppure, per chi ha un abbonamento, su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+.

Per Jannik Sinner, si tratta della quarta finale Slam della carriera: finora ha trionfato due volte agli Australian Open e una agli US Open, ma mai prima d’ora era arrivato fino in fondo a Parigi. Quindi l’altoatesino darà tutto sé stesso per riuscire a conquistare il titolo tanto inseguito. Il suo avversario, Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, ha già vinto il Roland Garros e si è qualificato alla finale dopo il ritiro di Lorenzo Musetti in semifinale.

Il conto alla rovescia è iniziato: dove vedere la finale Sinner-Alcaraz in TV? La risposta è semplice: sul NOVE e su Eurosport, domani alle 15:00.