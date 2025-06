Ecco in quali game show è stato testato il nuovo conduttore Mediaset

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva di Mediaset ha già arruolato Max Giusti, testato (a quanto pare) per due nuovi game show. Ecco quali e cosa è emerso dalle prime indiscrezioni.

I nuovi game show di Canale 5 con Max Giusti

Max Giusti è pronto a tornare in prima linea sul piccolo schermo, questa volta a Mediaset. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il conduttore romano potrebbe presto diventare uno dei volti del preserale di Canale 5, affiancando nomi storici come Gerry Scotti e Paolo Bonolis. L’idea è quella di dividere la fascia preserale in tre, con una rotazione che si adatti alla strategia dell’access prime time.

Tutto dipenderà da cosa accadrà nella fascia delle 20:40: partirà prima “Striscia la Notizia” o “La Ruota della Fortuna”? Se il quiz di Gerry Scotti prenderà il posto del tg satirico di Antonio Ricci, allora Max Giusti potrebbe subentrare a Scotti nella fascia delle 18:45 con un nuovo game show. In alternativa, Paolo Bonolis potrebbe coprire quella parte della stagione.

Nel frattempo, Max Giusti ha già testato alcune opzioni. Se “The 1% Club” (registrato a Parigi) non ha convinto del tutto, ora si guarda ad altri due format internazionali: “Lucky 13” e “Let’s Make a Deal”.

Lucky 13 è un quiz di cultura generale basato su 13 domande “vero o falso”. I concorrenti devono anche indovinare quante risposte corrette hanno dato. Nato negli USA e prodotto in Italia da Mediaset, ha avuto tra i suoi produttori Kevin Bacon e tra i conduttori Shaquille O’Neal. Anche se non è stato rinnovato, il format ha potenziale.

Let’s Make a Deal, invece, è più spettacolare. I concorrenti, scelti tra il pubblico, devono decidere se tenere un premio sicuro o rischiare con un premio misterioso. In passato è stato già adattato in Italia con il nome Facciamo un Affare, e potrebbe tornare con una nuova veste. La produzione è affidata a Banijay e potrebbe funzionare bene nell’access prime time.

In attesa di certezze sulla partenza de “La Ruota della Fortuna”, tutto fa pensare che Max Giusti sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di Mediaset.