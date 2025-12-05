Dopo la grande notte, ecco cosa è successo davvero sul palco: i make-up e gli hairlook che hanno acceso la…

Dopo la grande notte, ecco cosa è successo davvero sul palco: i make-up e gli hairlook che hanno acceso la finale!

I beauty look che hanno acceso la finale di X Factor 2025

Ieri sera la diciannovesima edizione di X Factor si è chiusa con un’esplosione di musica e identità sul palco di Piazza del Plebiscito. Una finale che ha incoronato Rob. Dietro il trionfo, anche il lavoro di ghd, guidato da Igor Rago, fondamentale per costruire hairlook capaci di raccontare la storia di ogni artista e di Sephora.

Il girly glam punk di Rob firmato ghd Italia

“Il look di Rob per l’attesissima finale di X Factor 2025 vuole essere una celebrazione del mondo glam-punk, di cui lei è un’indiscutibile portavoce. Anche questa volta la parola d’ordine è stata sperimentazione. Per lei abbiamo scelto un nuovo colore che la rappresenta e la rende immediatamente riconoscibile” afferma Igor Rago, Creative Director ghd Italia. “La forza di Rob sul palcoscenico passa anche attraverso il suo hairlook, che diventa un elemento fondamentale dell’intera performance.

Sephora ha cucito addosso ai finalisti tre visioni diverse: Il make-up ha accompagnato i concorrenti dagli esordi ai live, valorizzandone identità e intensità scenica grazie alla direzione artistica di Claudio Ciccolella. Per la finale, SEPHORA ha sintetizzato questo percorso con look tecnici e visionari, pensati per celebrare talento e unicità degli artisti arrivati all’ultimo atto.

Rob: il girly glam punk

Per la finale, Rob ha incendiato il palco con un hairlook sperimentale, simbolo del suo mondo glam-punk. Un nuovo colore l’ha resa immediatamente riconoscibile, mentre la forza scenica è passata da un make-up che ha segnato la sua evoluzione: dal suo eyeliner signature a un tratto grafico ultra-sparkling, nero intenso e luminoso, capace di dominare lo show.

Delia: The Last Glam Show

Delia ha aperto la serata con un glamour radioso: prima cristalli negli angoli interni e eyeliner felino da “principessa guerriera”, poi un ombretto brillante che ha intensificato lo sguardo. Un percorso in crescendo, costruito per mostrare ogni sfumatura della sua presenza scenica.

EroCaddeo: The Last Classic Show

EroCaddeo ha scelto un’estetica classica e impeccabile. Base glow ma controllata, linee morbide e zero eccessi: un look pensato per esaltare la sua eleganza naturale e chiudere il percorso con coerenza e maturità.