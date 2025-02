L’ex tronista Francesca Sorrentino e il suo corteggiatore Gianluca Sorrentino si sarebbero già lasciati, secondo le ultime indiscrezioni. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Il rumor su Francesca Sorrentino e Gianluca

Il trono di Francesca Sorrentino è stato abbastanza complicato e in corsa è arrivato anche Gianluca Sorrentino per corteggiarla. Quest’ultimo è stato uno dei protagonisti di una passata edizione del Grande Fratello e ha fatto chiacchierare di sé anche per un presunto flirt con Soleil Sorge.

Ad ogni modo, la tronista ha scelto di uscire dal programma proprio con Gianluca ma, stando alle ultime indiscrezioni, la loro relazione sarebbe già terminata. A riportare la notizia in esclusiva, così come i presunti motivi della rottura, ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza su Instagram.

“Francesca e Gianluca non stanno più insieme. Lei è distaccata e non si fa sentire, lo troverebbe pesante“, ha rivelato Venza. Poi ha proseguito:

“Aggiungo che, dal momento che ho imparato a essere obiettivo, vi dico pure che le colpe sarebbero di lei visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere. Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male. Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche”.

Ovviamente, come sempre in questi casi, si tratta solo di rumor e bisogna prendere tutto ciò con le pinze. Noi di Novella 2000 rimaniamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Vedremo che cosa accadrà in futuro, se Francesca Sorrentino o Gianluca Costantino decideranno di replicare a quello che sta venendo detto sul loro conto.

Se fosse vero, Maria De Filippi le darà un’altra possibilità per ritrovare l’amore sempre a Uomini e Donne? Vi terremo informati con tutte le news del caso nel caso in cui ci dovessero essere.