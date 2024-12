Dopo l’esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma anche Mahmood e Mara Sattei hanno fatto un passo indietro. Chi li sostituirà? Gabriele Parpiglia a RTL 102.5 ha fatto il punto della situazione.

Chi potrebbe sostituire Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei

Il Capodanno di Roma rischia di saltare dopo l’esclusione di Tony Effe e il ritiro di Mahmood e Mara Sattei che sarebbero dovuti essere sul palco con lui? Gabriele Parpiglia a RTL 102.5 ha raccontato cosa potrebbe accadere nelle prossime ore o giorni. Ma facciamo il punto della situazione.

La scelta del sindaco Roberto Gualtieri di coinvolgere Tony Effe per il Capodanno di Roma è stata piuttosto contestata per via di alcuni suoi testi considerati “sessisti e violenti”, tanto da portare il Comune della Capitale a fare un passo indietro. Questa presa di posizione, criticata dallo staff dell’artista ha suscitato diverse reazioni favorevoli e contrarie. Anche il rapper si è esposto sui social.

Ma quindi ora che si fa? Gabriele Parpiglia durante un collegamento in diretta con Suite, trasmissione radiofonica di RTL 102.5, ha rivelato chi potrebbero essere i cantanti che sostituiranno Mahmood, Tony Effe e Mara Sattei. Stando a quanto riportato dal giornalista, il Comune di Roma potrebbe puntare su tre nomi che dovrebbero accontentare tutti.

Secondo quanto detto da Parpiglia in radio nel pomeriggio di ieri, sembrerebbe che il sindaco abbia tenuto una riunione per capire come risolvere il problema: “Non si aspettavano la reazione da parte di mezzo mondo della musica e soprattutto degli altri due protagonisti che avrebbero dovuto esibirsi. Se la situazione non dovesse rientrare loro hanno già un piano B e ve lo svelo. I Jalisse? No, ma c’ho pensato anche io”, ha esordito.

In seguito Gabriele Parpiglia ha fatto sapere chi dovremmo vedere a Roma dopo il caos che ha coinvolto Tony Effe: “La soluzione sarà quella di accontentare Roma e i romani con l’old style romano. Quindi andare a prendere personaggi che andranno ad accontentare tutti. E i nomi possono essere Antonello Venditti, Claudio Baglioni e De Gregori, non uno fuori da questi tre nomi. Questo è quello che sta accadendo a Roma mentre noi siamo in onda e stiamo parlando. Sì. È successo un bel caos”.

Ora attenderemo di capire cosa succederà e se i tre nomi saranno effettivamente confermati.