Nel corso di una diretta Instagram, Fiorello annuncia il ritorno de La Pennicanza. Ecco quando inizia la nuova edizione del programma, in onda su Rai Radio 2.

Fiorello torna con La Pennicanza

Dopo la chiusura di Viva Rai 2, pochi mesi fa Fiorello è tornato in onda su Rai Radio 2 con un nuovo programma, intitolato La Pennicanza. Il conduttore ha così ripreso a fare compagnia al grande pubblico e con la sua solita ironia e con i suoi modi di fare ha saputo conquistare nuovamente i telespettatori. Con l’inizio dell’estate però la trasmissione è andata in pausa e in molti hanno iniziato a chiedersi quando e se sarebbe tornata in onda. Adesso è finalmente arrivata la risposta che tutti stavamo aspettando.

Nel corso di una diretta Instagram con l’amico Biggio, Fiorello ha annunciato il ritorno de La Pennicanza. Ma quando inizia il programma? La nuova stagione dello show andrà in onda sempre su Rai Radio 2 a partire da ottobre. In merito alla partenza della trasmissione, il conduttore ha affermato:

“Stiamo per arrivare. Noi saremo una ventata di aria fresca in questo vecchiume che c’è in giro. La ventata di aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi. I più giovani di noi fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi”.

Ma non è finita. Con la sua solita ironia, Fiorello ha affermato di aver deciso di tornare in onda con La Pennicanza dopo aver letto che la Rai starebbe valutando l’idea di acquistare uno storico format Mediaset: Ok, il prezzo è giusto. A riguardo il presentatore ha dichiarato: “Quando ho letto che la Rai sta per comprare Ok, il prezzo è giusto, ho deciso di tornare. Ho pensato allora possiamo andare pure noi”.

Non resta dunque che attendere la partenza della nuova edizione de La Pennicanza, che farà ritorno in radio ad ottobre.