Ospite a Il Tempo delle Donne, Barbara d’Urso rivela come sono nate le sue famose luci. Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice, che dal 27 settembre debutterà a Ballando con le Stelle come concorrente ufficiale.

Le parole di Barbara d’Urso

Manca ormai sempre meno al ritorno di Barbara d’Urso in tv. Sabato 27 settembre infatti la conduttrice debutterà come concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che quest’anno promette di regalare un’emozione dietro l’altra. L’ex volto Mediaset intanto si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida che la attende e di certo in molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi mesi. In attesa di scoprirlo, poche ore fa la conduttrice è stata ospite a Il Tempo delle Donne e nel corso della chiacchierata si è raccontata senza filtri.

Durante l’intervista, Barbara d’Urso ha raccontato anche come sono nate le sue famose luci, che nel tempo hanno fatto chiacchierare il web. In merito la presentatrice ha affermato:

“Le luci di Barbara d’Urso sono nate anni fa. Per quale motivo? Io ho fatto una scelta nella mia vita. Io ho 68 anni e ho scelto di non fare interventi, neanche il botulino faccio, niente, è tutto il mio. Ovviamente però ho 68 anni ed è chiaro che ho le rughe, che porto con orgoglio quando sono struccata. Le persone quando mi incontrano per strada mi vedono struccata. Nel lavoro invece mi trucco. A quel punto sono nate le luci di Barbara d’Urso, per aiutarmi. Le luci sono fondamentali per tutto. Una luce giusta mi aiuta, se ho qualche difetto”.

Ma non è tutto. Lanciando anche una bordata, Barbara d’Urso ha concluso dichiarando: “Ci sono tante persone che lavorano in televisione che negli anni hanno preso le mie luci e le hanno triplicate. L’etichetta però resta ‘le luci di Barbara d’Urso'”. La conduttrice intanto si prepara a scendere in pista a Ballando con le Stelle e senza dubbio ce ne farà vedere di belle.