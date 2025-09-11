Stando alle ultime voci di corridoio, la Rai starebbe valutando l’idea di acquistare uno storico programma Mediaset: Ok, il prezzo è giusto. Ecco quando potrebbe tornare in onda il celebre game show.

Ok, il prezzo è giusto verso il ritorno in tv

Nel corso degli anni sono numerosi i programmi televisivi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Uno di questi è senza ombra di dubbio Ok, il prezzo è giusto, storico titolo di Canale 5. Il celebre game show è andato in onda dal 1983 al 2001 ed è stato uno dei più longevi di sempre. Alla conduzione ci sono stati diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Iva Zanicchi a Maria Teresa Ruta, che hanno contribuito al successo della trasmissione.

Come suggerisce il titolo del programma, puntata dopo puntata ai concorrenti in gara venivano mostrati una serie di prodotti e lo scopo era indovinare il costo. Chi si avvicinava maggiormente al prezzo dell’oggetto se lo aggiudicava e avanzava al gioco successivo. Per anni dunque il game show ha appassionato milioni di telespettatori e adesso, a distanza di più di 20 anni dall’ultima edizione, giunge voce che la trasmissione potrebbe presto fare ritorno sul piccolo schermo.

Stando a quanto fa sapere Dagospia infatti la Rai starebbe valutando l’idea di acquistare Ok, il prezzo è giusto, che per la prima volta dunque potrebbe non andare in onda sulle reti Mediaset. Ma quando potrebbe partire il game show, prodotto da Fremantle? Il portale ha risposto anche a questo. L’idea sarebbe quella di trasmettere il game show nella fascia dell’Access Prime Time nel corso della primavera o durante l’estate 2026.

Si tratterebbe naturalmente di un vero e proprio colpaccio per la Rai, che sottrarrebbe a Mediaset uno dei suoi titoli più storici e fortunati di sempre. Ma le trattative andranno a buon fine? Non resta che attendere per scoprirlo.