Perché è stato rimandato il debutto di Fiorello a La Pennicanza

Oggi Fiorello non ha potuto essere presente al debutto de La Pennicanza su Rai Radio 2, previsto per lunedì 20 ottobre. La prima puntata è stata rimandata a domani 21 ottobre e il conduttore ha rivelato a Biggio i motivi del forfait.

Fiorello rimanda il debutto de La Pennicanza

Il debutto ufficiale de La Pennicanza, il nuovo show di Fiorello e Biggio su Rai Radio 2, era atteso per oggi lunedì 20 ottobre. Ma il colpo di scena è arrivato puntuale: Fiorello non c’era. A comunicarlo è stato proprio il suo compagno di avventure Fabrizio Biggio, rimasto da solo in studio.

Il motivo? Pare si tratti di un malessere stagionale. Lo showman però l’ha raccontato con la sua solita ironia. Collegato telefonicamente, Fiorello ha spiegato: “C’ho avuto il famoso… insomma, problemi intestinali. Hanno contribuito le otto crocchette di ieri sera? Ci ho provato, ma niente da fare.”

Spiritoso poi Fiorello ha citato perfino Shakespeare: “È il caso di dire ‘Molto rumore per nulla’.” Per aggiungere ancora: “Aspetterò tutto oggi, lo sai che le prime puntate creano ansia. Meglio andare direttamente alla seconda.”

Il conduttore non ha nascosto ci fosse certamente un po’ di tensione dietro al forfait per questo nuovo debutto. Ma in ogni caso ha scherzato su dopo l’incursione in diretta insieme a Biggio durante Cinque Minuti di Bruno Vespa. Divertito ha detto: “Questa non è una gag, è tutto vero. E penso che debba servire da monito: se provate a prendere il posto di Bruno Vespa, anche per scherzo, finisce così!”. Poi ha ringraziato il collega per la disponibilità e gentilezza di concedergli lo spazio.

Biggio ha anche raccontato che il pubblico era stato mandato via, anche se inizialmente era convinto di assistere al primo show con Fiorello: “Peccato, perché per oggi era previsto un collegamento con il Louvre.” A riguardo

Fiorello, scherzando, ha risposto sostenendo di sentire il suo compagno d’avventura “un po’ mogio”. E con autoironia è stato aggiunto: “Sono Luciano Mogio”, giocando sul nome dell’ex dirigente sportivo Luciano Moggi.

Dunque niente da fare per La Pennicanza con Fiorello. Tutto rimandato, dunque. Il vero debutto del programma è ora atteso per martedì 21 ottobre, sempre su Rai Radio 2 alle 13:45.