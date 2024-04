Vladimir Luxuria nomina Irama alla sua presunta ex Khady (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In zona nomination Vladimir Luxuria ha nominato Irama alla presunta ex Khady Gueye. Come avrà reagito la naufraga de L’Isola dei Famosi a questa battuta? Scopriamolo insieme!

Khady Gueye sul presunto flirt Irama

Le nomination sono una vera e propria tradizione dei reality show televisivi e non fa eccezione L’Isola dei Famosi. Spesso sono motivo di spunti di riflessione, ma anche di discussioni o stoccate. Un po’ com’è accaduto ieri quando è arrivata a compiere la propria scelta su chi mandare al televoto, Khady Gueye.

Poco prima si erano verificati episodi altrettanto interessanti quando Pietro Fanelli ha battibeccato con la conduttrice Vladimir Luxuria e Matilde Brandi ha fatto una battuta su Sonia Bruganelli e Joe Bastianich. Ma torniamo a Khady Gueye.

Richiamata nel confessionale della Palapa de L’Isola dei Famosi per fare la sua nomination, Khady Gueye ha salutato il pubblico a casa. Vladimir Luxuria l’ha accolta subito con una riflessione: “Devo dire che è stata una puntata fortunata per te. Perché devo dire…. sei partita nominata, hai vinto il televoto e adesso sei anche immune”. Poi la stoccata su Irama: “Se tu pensavi di tornare in Italia, io te lo dico con una bellissima canzone di Irama… Tu no”.

Ma Vladi che manda frecciatine a Khady su Irama! ✈️#Isola pic.twitter.com/Hpuxy5hqOD — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2024

Come ha reagito Khady Gueye alla battuta di Vladimir Luxuria? Un po’ imbarazzata la modella ha ridacchiato, per poi dire: “No, no… non ci pensavo neanche. Sono felice di rimanere qua”. Non contenta però la conduttrice ha provato a indagare, domandando alla naufraga de L’Isola dei Famosi se le piacessero o meno le canzoni di Irama. Senza scomporsi troppo la giovane ha ribattuto: “Certo, è un artista che adoro… è bravissimo”.

La frase di Vladimir Luxuria rivolta a Khady Gueye, che coinvolge Irama, è dovuta al presunto flirt di cui tanto si è parlato mesi fa e che avrebbe coinvolto la modella e l’amato cantante.

La cosa si è smorzata sul nascere però, quando Vladimir Luxuria ha cambiato subito argomento soffermandosi sull’avventura di Khady Gueye a L’Isola dei Famosi e la successiva nomination.