Domenica 27 aprile 2025 va in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Ma quanto hanno vinto stasera nel gioco dei pacchi?

Dopo lo stop di ieri sera torna in onda domenica 27 aprile 2025 con una nuova puntata. Ma quanto hanno vinto stasera al gioco dei pacchi condotto con successo da Stefano De Martino? Scoprilo insieme a Novella 2000.

Stasera a giocare è Chiara, concorrente delle Marche. Viene da Osimo, in provincia di Ancona, che è in dolce attesa di un maschietto che si chiamerà Edoardo. Al suo fianco c’è il compagno Simone, agente di commercio. Chiara invece fa la barista e ha conosciuto il suo fidanzato durante una festa.

Il numero dato in sorte a Chiara è il 12. La partita inizia con l’apertura dei primi sei pacchi. Il primo chiamato contiene purtroppo 200.000 euro. Si prosegue con 50€, 1€ e Gennarino, l’immancabile mascotte dell’access prime time. Gli ultimi due tiri della prima sestina sono per il pacco da 0 euro e, purtroppo, quello da 100.000 euro.

Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? La partita entra nel vivo con la prima chiamata da parte del Dottore. La prima offerta della serata è del valore di 29.000 euro, puntualmente rifiutata da Chiara. Si riparte con l’apertura di un pacco da 15.000 euro, quello da 5€ e i cavallucci, la specialità marchigiana della serata.

Seconda proposta “indecente” del Dottore, che propone a Chiara il cambio del pacco. La concorrente decide però di tenere il suo. Terzo giro di chiamate composto da tre tiri. Il giro non va benissimo e vengono fatti fuori dal cartellone finale tre pacchi rossi: uno da 50.000 euro, uno da 10.000 e uno da 20.000.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Chiara?

Nella terza telefonata il Dottore propone alla concorrente un assegno da 29.000 euro, lo stesso dell’inizio. Chiara ha un momento di riflessione ma decide di giocare ancora. La manche è composta da un solo tiro e viene chiamato il pacco della Campania, contenente 75.000 euro.

Il telefono squilla nuovamente e dall’altra parte della cornetta c’è di nuovo il Dottore, che propone a Chiara di nuovo il cambio. Proposta rifiutata nuovamente dalla pacchista, che è chiamata a scegliere un solo pacco. Purtroppo opta per quello contenente il premio massimo del valore di 300.000 euro!

L’offerta del Dottore è decisamente inferiore rispetto alle precedenti ed è del valore di 4.000 euro. Chiara e il suo compagno decidono di tritare l’assegno. Un’altra giocata sfortunata per la pacchista, che elimina gli ultimi pacchi rossi rimasti: quello da 5.000 euro e da 30.000. Nel pacco numero 12 di Chiara c’erano 500 euro.

Chiara gioca alla Regione Fortunata

Quanto ha vinto stasera Chiara nel corso della puntata di Affari Tuoi? La barista e il suo compagno sono indecisi tra due regioni: la Campania e la Sicilia. La prima scelta della concorrente è però la Calabria. Nulla da fare però, non è questa la Regione Fortunata della puntata di stasera.

Per 50.000 euro Chiara è chiamata a compiere una seconda scelta. Tra le 10 regioni rimaste in ballo la concorrente opta per il Piemonte. Purtroppo però è il Lazio la regione fortunata, perciò Chiara torna a casa a mani vuote.