AdnKronos non ha dubbi sul possibile ritorno di Fiorello con una nuova trasmissione. Stando alla fonte sarà annunciato nel giorno del suo compleanno, quindi tra due giorni. Il Messaggero, però, poche ore dopo ha fatto sapere che la dirigenza Rai avrebbe smentito tutto.

Fiorello torna con un nuovo programma in radio?

Insistenti sono i gossip che parlano di un immediato ritorno di Fiorello a Radio2 nella collocazione di Viva Radio 2 al pomeriggio. Ad affermarlo è stato AdnKronos, che ha rivelato come lo showman possa inaugurare la trasmissione radiofonica proprio nel giorno del suo compleanno, il 16 maggio. La fonte ha raccontato che l’annuncio potrebbe arrivare persino a poche ore dalla messa in onda, con un vero e proprio colpo a sorpresa.

Sempre AdnKronos ha aggiunto che non ci sarebbe alcuna certezza sulla durata del programma e solo nei prossimi giorni potrebbe giungere qualche anticipazione di un programma destinato a tornare in inverno e concludersi per la pausa estiva.

La dirigenza Rai avrebbe mantenuto il massimo riserbo non solo sulla notizia stessa ma anche su chi potrebbe affiancare Fiorello in questa nuova avventura. Peraltro si è parlato del titolo provvisorio dato alla trasmissione: “Radio2 Extra”.

Da Il Messaggero però la notizia ha trovato la pronta smentita. Secondo quanto afferma il quotidiano infatti Fiorello non lo vedremo a Radio 2: “La smentita è arrivata in serata da alcuni alti dirigenti Rai in trasferta a Basilea per Eurovision Song Contest”.

Al momento quindi non sembra esserci possibilità di rivedere Fiorello in TV dopo il periodo di riposo che lo showman ha deciso di concedersi. Vedremo se la dirigenza Rai e lo stesso conduttore romperanno gli indugi rivelando come stanno realmente le cose.