Trapelano indiscrezioni sulla possibilità di vedere insieme Ilary Blasi e Michelle Hunziker alla conduzione di un nuovo programma televisivo. Sul settimanale Chi un approfondimento sul gossip del momento.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme in TV?

Mentre Michelle Hunziker è concentrata sulla conduzione di Striscia la Notizia, Ilary Blasi (in attesa del ritorno di Battiti Live) si sta concedendo un po’ di pausa dopo lo sfortunato The Couple, chiuso in anticipo per bassi ascolti.

Ma potrebbe esserci una novità molto interessante. Ilary e Michelle sono accomunate da un’amicizia molto speciale, che potrebbe consolidarsi con un nuovo progetto televisivo. Secondo quanto ripreso da Giuseppe Candela sul settimanale Chi nella rubrica “C’è chi dice che”, molto presto potrebbero esserci delle interessantissime novità.

Si vocifera infatti che nei giorni scorsi Ilary Blasi e Michelle Hunziker abbiano registrato una puntata zero di un nuovo programma e che sui social sarebbe già emerso qualche traccia interessante. Ecco cosa si apprende dal trafiletto in questione riportato dal giornalista:

«Michelle e llary amiche da “zero” – Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono amiche da tempo. Incontri sul piccolo schermo ma anche in vacanza, un legame solido raccontato al settimanale “Chi’. C’è chi dice che, nei giorni scorsi, avrebbero registrato in coppia una puntata zero di un nuovo progetto TV. “Work, riunite”, è l’indizio social».

Per ora da parte di Mediaset non ci sarebbe alcuna informazione a riguardo, ma già questo pettegolezzo basta per far chiacchierare e attirare l’attenzione del pubblico, curioso se questa collaborazione si concretizzerà o meno. La notizia per adesso non ha trovato alcuna conferma nemmeno dalle dirette interessate.

Sicuramente sarebbe interessante vedere lavorare fianco a fianco Ilary Blasi e Michelle Hunziker, vista anche la forte amicizia che le unisce da tempo. Potrebbero certamente regalarci risate assicurate e quel pizzico di leggerezza che non guasta mai.