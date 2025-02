L’effetto Sanremo 2025 ha conquistato anche Flavia Vento che, ospite a La Volta Buona, ha cantato due brani: Pelle diamante di Marcella Bella e Battito di Fedez. Il risultato delle performance? A voi il giudizio!

Le cover di Flavia Vento

“Tutti cantano Sanremo” non è solo uno slogan di quelli che diventano virali e si dicono tanto per dire, a pensarci bene. Non lo è visto lo strepitoso successo che stanno ottenendo i brani che abbiamo visto in gara e i milioni di streaming che stanno macinando! Travolta dal fenomeno del Festival a quanto pare lo è anche Flavia Vento.

La showgirl ieri è stata ospite de La Volta Buona, proprio nello spazio dedicato alla kermesse canora. Per buona parte della puntata se n’è parlato e Flavia Vento è intervenuta in più occasioni, anche cimentandosi con due esibizioni. Dopo aver visto Simona Ventura e Paola Perego esibirsi a Citofonare Rai 2 sulle note di Pelle diamante di Marcella Bella, anche la Vento ha voluto provare l’ebrezza di cantare il medesimo brano.

LEGGI ANCHE: Le previsioni del 19 febbraio 2025 di Paolo Fox: il Leone deve puntare sul suo fascino, il Toro è pronto ad agire

Accompagnata da Antonio Mezzancella, Flavia Vento a La Volta Buona ha regalato al pubblico la sua personale interpretazione del pezzo della cantante catanese. L’ex modella si è messa in gioco. Si tratta certamente di un pezzo non facile, ma in ogni caso, in maniera coraggiosa, ha provato a fare il suo. Ma non è mica finita qui, perché ha voluto osare poco dopo, provando a cantare anche Battito, il discusso brano di Fedez.

Inutile dire che in studio ci sono state risate e battute divertite dopo l’interpretazione realizzata da Flavia Vento. Caterina Balivo ha coinvolto anche il giornalista ed esperto musicale, Luca Dondoni che simpaticamente ha dato i suoi giudizi alle esibizioni della showgirl.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, i Big che hanno guadagnato più follower su Instagram

Video quello di Flavia Vento che vi abbiamo mostrato in questo articolo che, ovviamente, è diventato virale sui social network, nemmeno a dirlo!