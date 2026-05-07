Flavio Insinna ha dovuto affrontare un momento di grande imbarazzo durante la 71esima edizione dei David di Donatello. Una situazione di difficoltà che poi si è subito sistemata.

Flavio Insinna in imbarazzo ai David di Donatello: cos’è successo?

Momento di grande imbarazzo per Flavio Insinna durante la 71esima edizione dei David di Donatello, andata in onda su Rai1, dal Teatro 23 di Cinecittà. Tutto stava precedendo bene per il conduttore e Bianca Balti, sul palco insieme a lui, ma qualcosa è andato improvvisamente storto. Tutto è accaduto durante l’annuncio del premio per il Miglior cortometraggio. Flavio Insinna era pronto a condividere la presentazione del premio con Bianca Balti, ma la modella non si è presentata sul palco. Il conduttore l’ha chiamata e ha aspettato qualche secondo da solo sul palco, mentre la regia tentava di spostare l’attenzione sul pubblico.

A rendere il momento ancora più imbarazzante la voce fuori campo di Roberto Pedicini. “Pensavo stesse andando a prendere gli occhiali” ha esclamato. Flavio Insinna è rimasto spiazzato per qualche secondo e ha chiarito che stava aspettando Bianca Balti perché “è un titolo preziosissimo“. “Volevo dirlo insieme” ha aggiunto il conduttore. Alla fine ha dovuto prendere in mano la situazione e procedere da solo. Ha annunciato la vittoria di Everyday in Gaza, cortometraggio dedicato alla realtà della Striscia di Gaza e premiato per il valore civile. Un argomento molto delicato che avrebbe dovuto rendere il momento più intenso e serio, ma che è stato preceduto da questa imbarazzante gaffe.

David di Donatello, critiche per Flavio Insinna: la serata

Flavio Insinna ha ricevuto diverse critiche sul web per la sua conduzione. Non perché non sia un professionista, ma perché in molti lo hanno trovato fuori contesto e in alcuni momenti un po’ eccessivo, ai punti da interrompere alcuni discorsi di ringraziamenti. E come sempre i commenti sui social sono andati avanti su due strade diverse. In tanti hanno fatto notare che rimproverare i premiati durante i loro discorsi per rispettare i tempi televisivi non è stata una grande mossa. Ma è giusto precisare che, al di là dei commenti che come sempre spopolano sul web, la serata nel suo insieme è stata presentata bene e che, in fondo, questa non è stata la peggiore gaffe a cui il pubblico ha assistito in televisione.

La serata è andata avanti dopo il grande momento di imbarazzo, con il successo di Le città di pianura di Francesco Sossai, come Miglior film e Miglior regia. Sergio Romano, che fa parte di questa pellicola, ha ottenuto anche il premio come Miglior attore protagonista. Il premio per la Migliore attrice è andato ad Aurora Quattrocchi per Gioia mia e nelle categorie dei non protagonisti sono stati premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Il premio dello spettatore, invece, è andato a Buen Camino di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, che è riuscito a conquistare il pubblico.