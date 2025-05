Flora Canto è tornata per chiudere la polemica in merito alla frase di Lunetta Savino sui baci di Enrico Brignano

Flora Canto torna sui social per chiudere una volta per tutte la questione aperta da Lunetta Savino a Belve, ma non manca quella che a molti è sembrata un’ultima piccola frecciatina.

Flora Canto chiude la polemica

Lunetta Savino ha parlato del bacio migliore e di quello peggiore dato su un set e a Francesca Fagnani, nel secondo caso, ha fatto il nome di Enrico Brignano. Il giorno dopo, ospite a La Volta Buona, Flora Canto è intervenuta parlando di un’uscita infelice:

“Quando le altre ci toccano i mariti… Questa è stata un’uscita un po’ infelice, data anche dalla domanda. Questa cosa la sapevo anche da Enrico. Il bacio è stato faticoso. Lunetta ha dichiarato che non sopporta i baci sul set. Enrico è stato sempre galante. […]”.

Sui social, dopo il tanto chiacchierare della faccenda, Flora Canto è tornata a farsi vedere per chiudere questa storia una volta per tutte. Tuttavia ha voluto sottolineare che non c’è mai stata alcuna polemica ma a molti è sembrato che abbia lanciato un’ultima frecciata alla Savino:

“Non c’è nessuna polemica, i problemi della vita sono altri. La signora è una bravissima attrice e in un momento di leggerezza ha detto una cosa poco carina. Però, a parte questo, io caratterialmente se qualcuno dicesse qualcosa di poco carino su mio marito prenderò sempre le sue difese.

Sono fatta così, se toccano le persone che amo io rispondo. Non sarebbe normale il contrario, se non intervenissi. Io e mio marito ci diamo un sacco di baci, viva l’amore”.

Lunetta Savino o Enrico Brignano stesso replicheranno a tutto ciò? Per il momento non ci sono ancora stati movimenti social in questo senso. Staremo a vedere se accadrà in questi giorni.