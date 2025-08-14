Quali sono le prossime anticipazioni di Forbidden Fruit dal 18 al 22 agosto? Ecco la trama completa delle puntate visibili su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 18 agosto

Le anticipazioni di Forbidden Fruit aprono la settimana con un’alleanza esplosiva: Ender e Kemal si incontrano per architettare un piano che potrebbe separare una volta per tutte Halit e Yildiz. La donna, mossa da intenti ben precisi, assume Kemal come suo autista personale. In questo modo, riesce a introdurlo nella casa del suo ex marito senza far scattare sospetti.

Intanto, la puntata ci mostra Zeynep turbata e malinconica, atteggiamento che non sfugge a Cem. L’uomo, deciso a corteggiarla, la invita a uscire e durante una passeggiata le confessa apertamente il suo interesse.

Tuttavia, tornando in ufficio, Zeynep si ritrova faccia a faccia con Alihan, che cerca di giustificare la sua assenza a un precedente appuntamento. Le sue spiegazioni, però, non convincono affatto la ragazza, che gli propone di mettere fine alla loro storia.

