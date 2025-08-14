Forbidden Fruit anticipazioni dal 18 al 22 agosto puntate
La trama completa dal 18 al 22 agosto di Forbidden Fruit
Quali sono le prossime anticipazioni di Forbidden Fruit dal 18 al 22 agosto? Ecco la trama completa delle puntate visibili su Canale 5 e su Mediaset Infinity.
Anticipazioni Forbidden Fruit 18 agosto
Le anticipazioni di Forbidden Fruit aprono la settimana con un’alleanza esplosiva: Ender e Kemal si incontrano per architettare un piano che potrebbe separare una volta per tutte Halit e Yildiz. La donna, mossa da intenti ben precisi, assume Kemal come suo autista personale. In questo modo, riesce a introdurlo nella casa del suo ex marito senza far scattare sospetti.
Intanto, la puntata ci mostra Zeynep turbata e malinconica, atteggiamento che non sfugge a Cem. L’uomo, deciso a corteggiarla, la invita a uscire e durante una passeggiata le confessa apertamente il suo interesse.
Tuttavia, tornando in ufficio, Zeynep si ritrova faccia a faccia con Alihan, che cerca di giustificare la sua assenza a un precedente appuntamento. Le sue spiegazioni, però, non convincono affatto la ragazza, che gli propone di mettere fine alla loro storia.