Forbidden Fruit anticipazioni dal 25 al 29 agosto puntate
Tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 25 al 29 agosto
Nel dettaglio ecco la trama e le anticipazioni di Forbidden Fruit per la settimana dal 25 al 29 agosto 2025: cosa succederà nelle prossime puntate della serie TV di Canale 5, visibile anche su Mediaset Infinity.
Anticipazioni Forbidden Fruit lunedì 25 agosto
Secondo quanto riportato la trama di lunedì 25 agosto racconta che durante una festa scoppia uno scandalo che lascia tutti sotto shock.
Zeynep scompare, gettando Alihan e Yildiz nella preoccupazione più totale.
Halit suggerisce alla moglie di chiedere aiuto a Kemal, e sarà proprio grazie a lui che Zeynep verrà ritrovata.
La ragazza è distrutta dal senso di colpa e cerca il perdono di Cem.
