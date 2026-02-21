Nel dettaglio trama e anticipazioni di Forbidden Fruit dal 23 al 28 febbraio

Cosa succederà nella settimana dal 23 al 28 febbraio nell’amata serie turca? Ecco tutte le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit, dal lunedì al sabato in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit anticipazioni 23 febbraio

Ecco subito le anticipazioni di Forbidden Fruit del 23 febbraio.

Yildiz va via dalla villa e mentre cerca di evitare una macchina, inciampa davanti al cancello.

Halit vede tutta la scena e corre da lei e cerca di convincerla a rientrare in casa e riprendersi.

Peraltro sprona anche Ender a raccontare tutta la verità in merito all’incidente a tutta la famiglia.

