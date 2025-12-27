La settimana prossima la serie turca promette di portare tante sorprese. Quali saranno i colpi di scena che ci attenderanno? Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 29 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026.

Anticipazioni Forbidden Fruit dal 29 dicembre al 3 gennaio

Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 29 dicembre al 3 gennaio. Ender scopre che Kaya ha portato Erim a un concerto senza il suo permesso. Furiosa, Ender proibisce a Kaya di rivedere il ragazzo e gli promette vendetta.

Tuttavia, Kaya non si arrende e, determinato a scoprire cosa nasconde Ender, inizia a sospettare che Erim sia in realtà suo figlio. Kaya non è disposto a mollare e vuole scoprire tutta la verità. Ma la situazione potrebbe prendere una piega inaspettata, con Ender che non lascia nulla al caso.

Nel frattempo le anticipazioni di Forbidden Fruit ci rivelano dell’altro. La relazione tra Zeynep e Alihan sembra andare a gonfie vele, ma ci sono dei segnali preoccupanti. Asuman, la madre di Zeynep, insiste per avere delle risposte sulla data del matrimonio davanti a lui, mettendo la ragazza sotto pressione.

Zeynep, sospettosa, confessa ad Alihan di temere che Elif sia contraria alla loro relazione. Ma un inaspettato gesto di Elif la smentirà, lasciando Zeynep confusa. Nel frattempo, Alihan annuncia a Zeynep che dovrà andare in Cina per lavoro per dieci giorni. Le incertezze crescono, e Zeynep non sa più cosa pensare.

Yildiz, intanto, si sente ormai parte dell’alta società, ma una serie di eventi inaspettati minano questa sua sicurezza. Durante una cena con Sedef e suo marito Eray, Yildiz finge di conoscere il noto pittore turco Haluk Akakçe. Eray la spinge a mettersi in contatto con il pittore per organizzare una cena. Tuttavia, Yildiz potrebbe presto scoprire che la sua posizione non è così solida come credeva.

Nel frattempo, Kaya continua a nutrire il sospetto che Erim sia suo figlio e riesce a ottenere un campione di DNA da un bicchiere di limonata bevuto dal ragazzo. Con l’aiuto di Orhan, Kaya ordina che il DNA venga analizzato, sperando di scoprire la verità. La tensione sale mentre la famiglia continua a nascondere verità fondamentali.

Infine quali altre anticipazioni di Forbidden Fruit abbiamo ancora? Mentre le tensioni aumentano, Kaya invita Ender a cena con la scusa di parlare di un contratto con Neslihan, ma in realtà la cena nasconde delle intenzioni più romantiche. Kaya vuole riconciliarsi con Ender dopo la loro separazione, ma tutto questo segnerà l’inizio di una nuova relazione o di una vendetta?

