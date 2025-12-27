La forza di una donna anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026
Le anticipazioni dettagliate de La forza di una donna dal 28 dicembre al 3 gennaio 2025
Quali sono le anticipazioni de La forza di una donna dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026? Ecco la trama dettagliata della serie turca in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity.
La forza di una donna anticipazioni 28 dicembre 2025
Sarp si presenta dal notaio insieme a Munir e trasferisce tutto il suo denaro su quello che crede essere il conto di Nezir.
In realtà, è una trappola architettata da Suat, deciso a incastrare il genero. Rimasto senza un soldo, Sarp è costretto a cercare un nuovo lavoro.
Nel frattempo, Ceyda affronta Bahar senza mezzi termini, accusandola di averla tradita rivelando il suo segreto a Sirin.