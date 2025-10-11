Le anticipazioni di Forbidden Fruit ci regalano un’altra settimana ricca di colpi di scena. Nelle puntate dal 13 al 17 ottobre ne vedremo davvero delle belle. La serie turca è in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 13 ottobre

Nella puntata di lunedì 13 ottobre, Yildiz sembra determinata a lasciarsi alle spalle Kemal, il cui comportamento freddo e distaccato la sta ferendo profondamente.

Intanto, Kemal sta convincendo Zehra a posticipare il matrimonio, ma Halit crede il contrario e lo informa che le nozze si faranno entro due giorni.

Nel frattempo, Dundar organizza una cena romantica con Zeynep, interrotta dall’arrivo improvviso di Alihan e altri ospiti.