Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 13 al 17 ottobre
Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 13 al 17 ottobre 2025
Le anticipazioni di Forbidden Fruit ci regalano un’altra settimana ricca di colpi di scena. Nelle puntate dal 13 al 17 ottobre ne vedremo davvero delle belle. La serie turca è in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Anticipazioni Forbidden Fruit 13 ottobre
Nella puntata di lunedì 13 ottobre, Yildiz sembra determinata a lasciarsi alle spalle Kemal, il cui comportamento freddo e distaccato la sta ferendo profondamente.
Intanto, Kemal sta convincendo Zehra a posticipare il matrimonio, ma Halit crede il contrario e lo informa che le nozze si faranno entro due giorni.
Nel frattempo, Dundar organizza una cena romantica con Zeynep, interrotta dall’arrivo improvviso di Alihan e altri ospiti.