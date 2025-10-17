Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 20 al 24 ottobre
Ecco tutte le anticipazioni di Forbidden Fruit in vista della prossima settimana dal 20 al 24 ottobre
Alleanze inattese e colpi di scena incredibili ci attendono nelle prossime puntate dal 20 al 24 ottobre di Forbidden Fruit: ecco le anticipazioni della settimana della serie in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit anticipazioni 20 ottobre
Ender sembra avere il pieno controllo della situazione, convinta che il suo piano prosegua senza ostacoli.
Ma l’incontro con Irem cambia le carte in tavola: la ragazza si rivela molto più scaltra e determinata di quanto Ender immaginasse. Intanto Emir si caccia in un grosso guaio: alcuni strozzini lo inseguono per dei debiti non saldati.
Caner prova a intervenire, ma la situazione degenera… fino a quando un aiuto inaspettato cambia le sorti.