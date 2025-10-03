Scopri giorno per giorno cosa accadrà nella soap turca. Intrighi, gelosie e segreti saranno al centro delle puntate in onda dal 6 al 10 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 6 ottobre

Le anticipazioni di Forbidden Fruit si aprono con un episodio ricco di emozioni. Alihan e Zeynep non riescono a stare lontani, nonostante lui sia sposato con Ender.

Durante una cena, la situazione degenera: Ender affronta i due pubblicamente, creando grande imbarazzo.

Anche se il suo matrimonio con Alihan è solo di facciata, la donna pretende che vengano mantenute le apparenze.

Ma Alihan non ci sta e le risponde con fermezza, dichiarando apertamente: non seguirà mai i suoi ordini.