Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 22 al 27 dicembre 2025
Le anticipazioni di Forbidden Fruit
In vista della settimana di Natale, Forbidden Fruit non andrà in onda tutti i giorni, ma comunque non mancherà di regalarci emozioni. Ecco le anticipazioni dal 22 al 27 dicembre, secondo i giorni indicati. Sarà possibile seguire le puntate al pomeriggio su Canale 5 e Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit anticipazioni 22 dicembre
La cena di lavoro di Kaya prende una piega inaspettata quando riceve delle avances, causando la gelosia di Ender.
Intanto, Asuman cerca di trovare il momento giusto per raccontare a Zeynep la verità su Mustafa, ma ogni tentativo viene interrotto.
Caner, preoccupato, consiglia ad Ender di allontanarsi da Kaya, ma la situazione non fa che peggiorare.
Intanto, Tulin svela a Kaya un segreto sconvolgente su Ender, mentre Mustafa minaccia Asuman: se non riceverà i soldi promessi, dirà tutta la verità a Zeynep e Yildiz.