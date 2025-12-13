Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 15 al 20 dicembre 2025
Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 15 al 20 dicembre
Scopriamo insieme le anticipazioni e la trama di Forbidden Fruit dal 15 al 20 dicembre 2025. Ecco cosa succede nelle puntate della serie turca.
Anticipazioni Forbidden Fruit 15 dicembre 2025
Yildiz, determinata a suscitare una reazione in Alihan, gli confessa che le foto che lo ritraggono in intimità con Ender sono state fabbricate ad arte.
Nonostante questo, Alihan sembra deciso a partire, convinto che non ci siano più speranze con Zeynep.
La giornata si complica ulteriormente con il matrimonio tra Zeynep e Dundar, che entrano nel giorno delle nozze con animi completamente diversi.