Ecco di seguito tutte le anticipazioni e la trama completa della serie turca di Canale 5, Forbidden Fruit per la settimana dal 21 al 25 luglio 2025.

Anticipazioni Forbidden Fruit 21 luglio

Kemal si presenta all’improvviso da Zeynep e le rivela senza mezzi termini di amarla ancora. È convinto che la sua relazione con Halit sia solo una questione di soldi. Nonostante i sentimenti forti, promette di allontanarsi da lei… almeno in apparenza. Intanto continua a tramare alle spalle di tutti insieme a Ender.

Yildiz confida alla sorella che il suo legame con Kemal è nato quando lui l’ha aiutata contro Halit, ma ammette di non provare amore per lui. Tuttavia, non intende chiudere il matrimonio finché non sarà sistemata.

Zeynep, dal canto suo, è delusa da Alihan, che sorprende in compagnia di Hira. Più tardi, inaspettatamente, Kemal chiede a Yildiz di fuggire con lui. Nel frattempo, Emir rivela a Caner di avere contatti con Lila, mentre Ender punta Erdem Bilir, ricco rivale di Halit, per mandare all’aria le nozze.

Ender convince l’avvocato Metin a far proporre a Yildiz un accordo prematrimoniale, ma la ragazza lo anticipa: propone lei stessa di firmarlo, sorprendendo Halit, che lo considera un gesto di fiducia e lo rifiuta.

Alla fine della giornata, Alihan trova un cucciolo abbandonato e lo porta in un rifugio insieme a Zeynep. I due vivono un momento di dolcezza, che sembra riportare serenità tra loro.