Cosa prevedono le anticipazioni di Forbidden Fruit per le puntate del 17 e 18 luglio 2025. Ecco la trama completa di giovedì e venerdì. Ricordiamo che la serie è visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Forbidden Fruit 17 luglio

Partiamo subito con le anticipazioni di Forbidden Fruit del 17 luglio:

Ender incontra Zerrin e Lila e rivela loro che Yildiz ha una relazione con Halit, mentre Zeynep è sentimentalmente coinvolta con Alihan. La notizia lascia entrambe le donne sconvolte. Zerrin, furiosa, si precipita a casa del fratello per chiedere spiegazioni e insiste affinché Zeynep venga immediatamente licenziata. Intanto, Ender si reca nel negozio di Lal per informarla dei pettegolezzi riguardanti una presunta storia tra Alihan e la sua assistente. Sconvolta dalla notizia, Lal si precipita a casa di Alihan, in preda a una crisi di nervi.

Proseguiamo con le anticipazioni di Forbidden Fruit. Nel frattempo, Serdar continua a esercitare pressioni su Yildiz con il suo ricatto. Per affrontare la situazione, lei e Sengul gli danno appuntamento quella sera per discutere. Halit, notando il costante malumore di Yildiz per il litigio con Zeynep, decide di intervenire: va a casa delle due sorelle per chiarire a Zeynep che Yildiz non è la causa della sua separazione da Ender.

Nel frattempo, Caner ed Ender incontrano un facoltoso imprenditore, il signor Osman, con l’intenzione di avviare una collaborazione. Tuttavia, diventa evidente che l’uomo nutre un interesse personale nei confronti di Ender, più che professionale. Ender, intanto, prosegue il suo piano di vendetta contro Halit e tenta nuovamente di incontrare di nascosto suo figlio Erim.

Concludiamo con l’ultima parte di anticipazioni del 17 luglio di Forbidden Fruit. Deluso dal continuo rifiuto di Yildiz, Halit decide di accettare un invito a cena da Azra, una donna affascinante e benestante. La notizia del loro primo incontro mette subito in allarme sia Ender che Yildiz, entrambe decise a neutralizzare questa nuova rivale.

Trama e anticipazioni del 18 luglio

Cosa dicono invece le anticipazioni di Forbidden Fruit del 18 luglio?

Zeynep e Alihan proseguono la loro relazione e decidono di organizzare un incontro ufficiale con Yildiz. Inizialmente tutto sembra procedere senza intoppi, ma la situazione degenera quando, durante una tranquilla serata a casa di Alihan, si presenta Lal, la sua ex fidanzata, completamente ubriaca e pronta a creare scompiglio con una scenata.

Nel frattempo, come riportano le anticipazioni di Forbidden Fruit, Ender cerca di ottenere da Cigdem alcune foto compromettenti di Azra. Il tutto con l’intenzione di usarle per screditarla agli occhi di Halit e allontanarla da lui. Sul fronte sentimentale, tra Zeynep e Alihan emergono nuove tensioni che minano il loro equilibrio.

Il giorno dopo, Yildiz, preoccupata per il crescente legame tra Halit e Azra, tenta di affrontare l’uomo per chiarire la situazione. Tuttavia, un messaggio improvviso da parte di Ender interrompe il loro confronto. Yildiz prova comunque a spiegare le sue ragioni ad Halit, ma senza riuscire a ottenere comprensione.

Nel frattempo, Zehra riesce a trovare un modo per finanziare il suo progetto grazie all’aiuto di Sinan. Il giorno seguente, Alihan cerca un modo per riavvicinarsi a Zeynep, con l’intento di ricucire il rapporto. Nello stesso momento, Yildiz riesce finalmente a parlare con Halit dei suoi sentimenti: ciò che accade dopo la lascia completamente spiazzata.

Queste dunque le anticipazioni del 17 e 18 luglio di Forbidden Fruit.