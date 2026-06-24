Tutti conoscono Ayrton Senna o Michael Schumacher. Ai giorni nostri, Kimi Antonelli è l’orgoglio italiano. La passione per la Formula 1 e, in generale, per il motorsport, è di lunga data. La lista di campionissimi che hanno esaltato le folle con le loro gesta in pista è infinita. Una lista in cui non figura nessun nome femminile.

Le 5 donne che hanno sfidato gli uomini in Formula 1

Non c’è da stupirsi, donne e motori è un detto che fa riferimento ai due massimi piaceri dell’uomo: il rombo del motore e una bella donna. Eppure, anche se in casi decisamente sporadici, è accaduto di assistere, nel corso della storia del motorsport, a donne, con tanto di casco e tuta, impegnate in pista alla guida di vere e proprie monoposto di Formula 1. Parliamo di sole cinque donne in tutta la storia della Formula 1 (che ha da poco festeggiato i 75 anni).

Tre di loro sono italiane

I loro nomi? Maria Teresa de Filippis, Lella Lombardi, Divina Galica, Desiré Wilson e Giovanna Amati. Nessun altro nome da citare, almeno per il momento. E tre di loro sono italiane.

Il servizio completo, con le storie di queste cinque donne, di Fabrizio Ponciroli sul numero di Novella 2000 in edicola.

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