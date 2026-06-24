di Diana Bancale

Kos, l’isola greca che conquista non solo per il mare acque cristalline, ma anche affascinanti villaggi, tramonti mozzafiato e rovine antiche a picco sull’Egeo.

La maggior parte dei viaggiatori la sceglie per le sue spiagge. Io stessa ero partita immaginando giornate tra mare cristallino e taverne affacciate sull’acqua. Quello che mi ha conquistata davvero però, è stata la varietà di attrattive: i villaggi bianchi dell’entroterra, i tramonti infuocati, le rovine antiche affacciate sull’Egeo. Ecco cosa non perdere sulla bellissima isola greca.

Kos Town

Il cuore dell’isola è il suo capoluogo, una città vivace dove vale la pena passeggiare senza fretta, tra vicoli, piazze e scorci sul mare. Qui si incontrano alcune delle testimonianze storiche più importanti, come il Castello dei Cavalieri, l’antica Agorà e il celebre Platano di Ippocrate.

L’Asklepieion

A pochi minuti dal centro si trova il sito archeologico più importante. L’Asklepieion era uno dei più rinomati centri medici dell’antichità.

L’itinerario di viaggio di Diana Bancale sul numero in edicola

L’articolo completo, con l’itinerario di viaggio di Diana Bancale dell’isola di Kos, sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola, mentre per avere la vostra copia digitale a metà prezzo cliccate QUI.

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