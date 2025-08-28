Tramite delle storie Instagram, la nota ex corteggiatrice ha denunciato pubblicamente la diffusione non autorizzata di alcune sue foto su un sito per adulti. Il volto noto di Uomini e Donne ha annunciato azioni legali e invitato tutte le donne a tutelarsi.

Lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

In queste ore si sta sollevando una nuova ondata di indignazione dopo la scoperta di un sito web in cui migliaia di uomini condividono immagini private di donne, spesso inconsapevoli di essere esposte pubblicamente. Tra le vittime anche un volto noto del piccolo schermo: Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Chiara ha denunciato il fatto pubblicamente sui social, spiegando che alcune sue foto sono finite sul noto sito per adulti, accostate a contenuti che non le appartengono e utilizzate senza il suo consenso.

“Il mio nome, quello di Chiara Rabbi, compare sul sito che in queste ore sta creando scandalo: phica.net. Non solo il mio nome, ma anche mie foto e contenuti, presi e utilizzati senza alcun mio consenso”, ha scritto.

La sua denuncia è dura, ma necessaria. Con grande lucidità, ha parlato della violenza che ha subito: “È aberrante leggere certi commenti, che feriscono, che disumanizzano, che trasformano un volto, un corpo, in un oggetto. Questa non è leggerezza, non è superficialità. QUESTA È UNA NUOVA FORMA DI VIOLENZA.”

“Si tratta di un furto, una violazione della mia persona, della mia immagine, della mia identità, un danno reale, un trauma, una ferita invisibile.”, ha proseguito Chiara Rabbi.

Storie Instagram Chiara Rabbi di Uomini e Donne

Chiara ha spiegato che le immagini sono state prese dai suoi profili social e manipolate, accostandole a materiale esplicito non suo. “Tengo a precisare una cosa fondamentale: io non ho mai scatti nudi”, ha sottolineato. Ciò non toglie la gravità dell’accaduto. “Questa battaglia io la combatto a testa alta, senza vergogna. La vergogna deve ricadere su chi viola, su chi sfrutta, su chi ride di fronte a queste cose.”

Determinata a far valere i suoi diritti, Chiara Rabbi di Uomini e Donne ha annunciato che procederà per vie legali, ma ha anche lanciato un appello:

“Invito tutte le donne a tutelarsi, a controllare che la propria immagine non sia finita in questi siti… e invito tutte le persone influenti a non tacere davanti a questo scempio.”

Poi l’ex di Uomini e Donne ha spiegato in un video le dinamiche dell’accaduto, rispondendo anche ai messaggi ricevuti in privato. Un gesto di grande forza che vuole trasformare una violazione in un’azione collettiva di consapevolezza e difesa.

Chiunque voglia sostenere questa battaglia può firmare la petizione per la chiusura del sito in questione. È un primo passo per dire basta alla violenza digitale, che troppo spesso passa sotto silenzio.