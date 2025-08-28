Un allievo dell’ultima edizione di Amici 24 ha deciso di prendersi una pausa dai social per motivi personali. Con un messaggio sentito, ha raccontato la difficoltà di vivere sotto pressione. Oggi vuole tornare a una vita più autentica e normale. Ecco di chi si tratta…

Amici 24, un allievo prende una pausa dai social

Diego Lazzari, cantante e tiktoker romano ed ex allievo dell’edizione di Amici 24, ha annunciato con un lungo messaggio la sua decisione di prendersi una pausa dai social. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi, seguito dal pubblico e dai fan, si era interrotto dopo un confronto difficile con Rudy Zerbi, il suo professore.

LEGGI ANCHE: Famosa allieva di Amici ritrova l’amore e ritorna con il suo ex fidanzato – FOTO

Nelle sue storie su Instagram, Diego si è aperto completamente con chi lo segue: “Voglio solo dire a tutte le persone che mi hanno fermato in giro o che mi hanno scritto un messaggio che sto bene, e vi ringrazio. Non sto facendo uscire niente per problemi più grandi di me e ormai sono bloccato da mesi”.

Parole che lasciano intuire un periodo complesso, anche a causa della forte competizione nel panorama musicale. “Vedere che ancora ci sono persone che si interessano alla vita di qualcuno mi fa credere che condividere sia la cosa più importante che possiamo fare come esseri umani”.

Con grande consapevolezza, Diego di Amici 24 ha aggiunto: “Poter fare ciò che si vuole e poter dire ciò che si pensa ha un prezzo. Soprattutto per chi ha passato la maggior parte della propria vita ‘sopravvivendo’ e per chi ancora non vive davvero”.

Il cantante ha capito che ha bisogno di rallentare: “Mi ha fatto capire davvero chi sono diventato… Ho bisogno di tempo, ho bisogno di tornare a una vita normale. Mi farò sentire”. E ha concluso con una frase che non è passata inosservata: “Per me è sempre stato un viaggio, non una gara. Non c’è nulla da vincere. Grazie a tutti per il supporto”.

Instagram – Diego Lazzari Amici 24

Un po’ di pausa dunque per il cantante e tiktoker e tornare poi più forte di prima.