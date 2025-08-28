Pamela Compagnucci punge l’ex Federico e non esclude un ritorno a Uomini e Donne

Pamela Compagnucci ha commentato il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, lanciando alcune frecciatine sul suo conto. Non sembra credere nella buona fede del suo ex e di conoscere bene i suoi “teatrini”. Peraltro ha affermato che non esclude un ritorno nel programma…

U&D, Pamela Compagnucci e le frecciate all’ex Federico

Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne, stavolta nel parterre del Trono Over, non è passato inosservato – soprattutto agli occhi della sua ex più famosa: Pamela Compagnucci. I due si conobbero e si scelsero proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma la loro storia si concluse bruscamente quando Federico, a L’Isola dei Famosi, perse la testa per Nina Senicar, lasciando Pamela in diretta TV.

LEGGI ANCHE: Le foto di una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne finiscono su un sito per adulti, lei si sfoga

Oggi, a distanza di anni, è proprio Pamela a commentare il ritorno del suo ex negli studi di Canale 5, in un’intervista rilasciata a Biccy: “Non ho molto da dire, sinceramente. Ognuno fa le proprie scelte. Se ha sentito il bisogno di tornare, evidentemente qualcosa da risolvere c’è ancora, o magari cerca visibilità. Non mi riguarda”.

Alla domanda se tra loro ci fossero rimasti buoni rapporti, Pamela Compagnucci chiarisce: “Abbiamo mantenuto un rapporto educato, questo sì. Buoni rapporti è un’espressione che lascia spazio all’interpretazione. Diciamo che non ci siamo fatti la guerra, ma nemmeno le confidenze”.

Parlando poi del programma che l’ha resa celebre, Pamela non ne ha escluso un ritorno. Per quanto faccia parte del passato ha dei bellissimi ricordi: “Mi piacerebbe ma non escludo nulla. Se ci fosse l’opportunità di tornare in un contesto televisivo, con un ruolo più analitico e diretto… perché no?. Mi piacerebbe portare una voce femminile lucida e fuori dalle dinamiche scontate. Ovviamente vicino alla mia adorata Tina”.

LEGGI ANCHE: Federico Mastrostefano torna a Uomini e Donne come Cavaliere, ma una sua ex gli lancia una velenosa frecciata

Infine ha lanciato un’ultima stoccata a Federico: “Io all’interno di quel programma mi sono innamorata, ma non credo nella sua buona fede”. Dichiarazioni queste che già stanno facendo chiacchierare. Ora lui risponderà all’ex Pamela?