Tra i fan di Mirko Brunetti si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Mirko Brunetti avrebbe fatto il provino per MasterChef Italia. Ecco tutto quello che sappiamo.

Mirko Brunetti a MasterChef Italia?

Da settimane ormai non si fa altro che parlare di Mirko Brunetti, ma se prima tutte le voci erano in relazione alla sua separazione da Perla Vatiero, adesso le segnalazioni vertono tutte sulla sua carriera in televisione. Nei giorni appena passati si è vociferato di un suo presunto provino a Uomini e Donne. Una utente su Twitter aveva anche rivelato quella che sarebbe stata la reazione di Maria De Filippi: “Sembra che non fosse contenta di trovarselo lì“.

In seguito ecco spuntare il rumor in base al quale Mirko avrebbe sostenuto una specie di audizione per un altro programma della De Filippi: C’è posta per te. In questo caso le voci di corridoio affermavano che avesse affrontato il provino come postino, ma ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze.

Oggi, 1° settembre 2024, sui social si sta diffondendo un nuovo rumor che prende le distanze da Mediaset. Stando ai messaggi scritti da diversi utenti su Twitter, e da una segnalazione fatta a Deianira Marzano, pare che Mirko Brunetti abbia preso parte alle audizioni per la nuova stagione di MasterChef Italia! Ma non solo, qualcuno sostiene che abbia passato le selezioni e sia entrato nella classe.

L’indiscrezione su Mirko Brunetti a MasterChef Italia

Chi segue il programma culinario è già a conoscenza del fatto che le registrazioni avvengono nel corso dell’estate, così che le puntate possano andare in onda a dicembre. Anche in questo caso però dobbiamo prendere le informazioni con le pinze. Ne sapremo di più non appena verranno trasmessi gli appuntamenti su Sky prossimamente, per adesso non possiamo fare altro che attendere.