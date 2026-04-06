Francesca Chillemi è una figura molto nota nel panorama dello spettacolo italiano, passata dalla vittoria a Miss Italia nel 2003 a una carriera consolidata tra televisione e cinema. Nel corso degli anni ha costruito un percorso artistico variegato, affermandosi soprattutto nelle fiction di successo e diventando uno dei volti più riconoscibili della TV italiana. Parallelamente alla carriera, ha mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, attirando comunque l’attenzione del pubblico. Ecco chi è l’attrice e cosa sappiamo sulla malattia del suo fidanzato.

Origini e formazione di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi nasce il 25 luglio 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. A 18 anni si trasferisce temporaneamente dalla Sicilia per partecipare a Miss Italia, concorso che vince nel 2003 e che la incorona come “più bella d’Italia”. Dopo questa esperienza decide di tornare nella sua terra d’origine per completare gli studi, conseguendo il diploma al liceo classico. Terminato il percorso scolastico, sceglie di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, iniziando come modella prima di orientarsi verso la recitazione.

Dopo la vittoria a Miss Italia, la sua attività professionale prende rapidamente forma: già dal 2004 debutta come attrice in televisione con due episodi della quarta stagione di “Un medico in famiglia”. Negli anni successivi partecipa a diversi programmi e fiction, tra cui “I raccomandati”, “Italia che vai” e serie come “Carabinieri” e “Gente di mare”. In questo periodo interpreta anche ruoli in produzioni rilevanti come “Il commissario Montalbano” e la miniserie “Vita da paparazzo”. Il passaggio al cinema avviene nel 2009 con “Feisbum – Il film” e “Cado dalle nubi”, accanto al comico Checco Zalone. Successivamente prende parte a progetti televisivi di successo come “Squadra antimafia – Palermo oggi” e “Preferisco il Paradiso” con Gigi Proietti.

Il successo televisivo di Francesca Chillemi con “Che Dio ci aiuti”

Dal 2011 interpreta uno dei suoi ruoli più noti nella fiction Rai “Che Dio ci aiuti”, nei panni di Azzurra Leonardi, personaggio che la rende particolarmente riconoscibile al grande pubblico. Nel corso degli anni continua a lavorare in numerose produzioni, tra cui “L’ispettore Coliandro”, “Braccialetti rossi”, “L’isola di Pietro” e la miniserie “La bella e la bestia”. Nel 2022 torna protagonista con la serie “Viola come il mare”, recitando al fianco dell’attore turco Can Yaman, esperienza che contribuisce ulteriormente alla sua popolarità e che porta la serie a essere rinnovata per più stagioni. La sua affermazione definitiva arriva però con il ritorno in “Che Dio ci aiuti”, dove riprende il ruolo di Azzurra nel 2024, evolvendolo in una nuova fase narrativa e centrale della fiction.

Francesca Chillemi, chi è, età, fidanzato e malattia: cosa sappiamo

Sul piano personale, Francesca Chillemi mantiene uno stile riservato, condividendo poco della propria vita familiare. È madre di Rania, avuta nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, con cui ha avuto una lunga relazione iniziata nel 2014 e conclusa nel 2024. Poi, ha iniziato una nuova relazione con Eugenio Grimaldi, manager del Gruppo Grimaldi, con cui ha avuto una seconda bambina, Amelia Smeralda. I due si sarebbero incontrati per la prima volta durante una cena organizzata tra amici a Palermo e la loro relazione sarebbe iniziata nell’estate del 2024.

Eugenio Grimaldi, pur essendo noto per la sua discrezione, ha deciso di raccontarsi pubblicamente in un’intervista concessa al settimanale “Oggi”. In quell’occasione ha condiviso un capitolo molto difficile della sua vita, legato a una grave malattia che lo ha colpito alcuni anni fa, spiegando oggi di riuscire a parlarne con maggiore consapevolezza e serenità. Nel 2017 gli è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin, una patologia oncologica che interessa il sistema linfatico e che può presentarsi in diversi stadi. Grimaldi ha ricordato quanto la situazione fosse critica: “Ero all’ultimo stadio, il cancro inoperabile. Poiché avevo un’età relativamente giovane, 31 anni, la malattia progrediva in modo molto violento e aggressivo. Aveva attaccato le ossa e a me restavano pochi mesi di vita”.

Le cure sono state intense e prolungate, tra chemioterapie e trattamenti specifici, affrontati in un periodo segnato da grande incertezza. Con il tempo, però, hanno iniziato a dare risultati positivi e Grimaldi ha potuto considerare quella esperienza come un punto di svolta. Oggi racconta la sua storia come un esempio di resilienza, affermando: “La mia vicenda prova che questo male si può combattere, si può superare, al limite ci si può convivere. Per me la battaglia è vinta”.

Guardando al presente, vive una fase più serena accanto a Francesca Chillemi e alla loro bambina, con uno sguardo rivolto anche all’impegno sociale e alla volontà di condividere la propria esperienza per offrire sostegno e speranza ad altre persone.