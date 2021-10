Giucas Casella e Katia ricciarelli rivelano se in passato sono stati davvero insieme oppure no. Ecco il video

Giucas Casella, in passato, ha dormito con Katia Ricciarelli?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip avevamo visto Giucas Casella e Katia Ricciarelli parlare di una notte passata insieme anni fa. Il mago, infatti, aveva fatto cenno a questa serata sotto lo sguardo quasi perplesso della cantante lirica. Oggi Alfonso Signorini ha voluto approfondire la situazione mandandoli in una stanza da soli. Al centro un letto dove si sono adagiati i due concorrenti.

Il conduttore, allora, ha cominciato a fare delle domande, intimando i due a dire la verità. L’ipnotista ha rivelato, tra una battuta e l’altra, che il fatto è avvenuto a Roma in una data non ben precisata. A questo punto Katia ha detto che in quell’occasione Giucas indossava delle mutandine con dei cuoricini disegnati sopra. La cantante, inoltre, ricorda di essersi svegliata il giorno dopo in disordine e con i capelli scompigliati.

Non sappiamo con certezza se queste dichiarazioni siano reali oppure stessero scherzando. Anche perché in seguito hanno parlato del fatto che oggi lui dovrebbe sposarla e hanno iniziato a scherzare su questa situazione. Qualche dubbio, quindi, rimane in realtà. Poco dopo il pubblico ha assistito a due sorprese individuali. La prima riservata al mago, ovvero una lettera da parte del figlio. L’altra, invece, per Katia che ha cantato l’aria di un’opera insieme a Aldo, Alex e Gianmaria.

Il momento completo lo potete recuperare su Mediaset Infinity, ovviamente. Continuate a seguirci per tante altre news e aggiornamenti sul Grande Fratello Vip.

