Francesca De André conduce la seconda puntata di Summer Flash ad AcquaFlash. Tra DJ in sfida, ospiti vip e giuria capitanata da Demartijn, il format di Canale Italia accende l’estate. Domenica 10 va in onda la prima puntata, registrata la settimana precedente.

Dopo il debutto di successo, torna nel parco acquatico AcquaFlash di Licola il format televisivo Summer Flash, prodotto da Canale Italia. A condurre la seconda puntata sarà Francesca De André, volto noto della TV italiana e discendente di una delle famiglie più celebri della musica d’autore.

La formula è semplice ma coinvolgente: due DJ si sfideranno sul palco tra effetti speciali, ritmo e performance live, davanti al pubblico e a una giuria guidata dal super giudice Antonio Di Martino, in arte Demartijn, affermato nome nel panorama musicale. A fare da cornice allo show, l’energia degli ospiti di AcquaFlash che, tra scivoli e piscine, diventeranno per una sera pubblico di un vero studio televisivo all’aperto.

Non mancheranno volti noti anche nel parterre degli ospiti, a partire dalla coppia amatissima dai fan dei reality, Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, reduci dal successo a Temptation Island e non solo. Accanto a loro anche Irene Antonucci, attrice premiata di recente con la Fronda d’Oro 2025 al Comedy Film Fest.

Summer Flash si conferma ancora una volta un evento che unisce intrattenimento, musica e TV, con un’atmosfera estiva che coinvolge sia dal vivo che in televisione. Il programma, come ricorda il patron Gianluca Vorzillo, trasformerà AcquaFlash in uno studio televisivo a cielo aperto fino al 6 settembre, ospitando performance, sorprese e special guest in ogni puntata.

Intanto, per chi si fosse perso l’inizio, domenica 10 agosto alle 20 su Canale Italia andrà in onda la prima puntata, registrata la settimana precedente sempre a Licola. E voi lo seguirete?