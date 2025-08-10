Scoppia un nuovo scandalo tra gli ex di Temptation Island: secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter uno dei protagonisti avrebbe tradito l’attuale fidanzata con la sua ex (che aveva lasciato al falò di confronto). La conferma arriverebbe da alcune chat pubblicate in rete.

Presunto corna gate tra protagonisti di Temptation Island

Temptation Island non smette mai di sorprendere, nemmeno a telecamere spente. In questa calda estate 2025, il reality dei sentimenti torna a far parlare di sé per un vero per quello che è stato denominato “corna-gate”. In questa storia sarebbero coinvolti due ex protagonisti dell’undicesima edizione: Alex Petri e Vittoria Bricarello.

LEGGI ANCHE: Ritorno di fiamma per una ex coppia di Temptation Island? Ecco cosa sta succedendo

I due avevano partecipato al programma per mettere alla prova la loro relazione. Durante l’esperienza nel villaggio, Alex si era avvicinato ad una tentatrice, mentre Vittoria aveva intrapreso una conoscenza con il single Simone Dell’Agnello, decidendo infine di lasciare il programma con lui. Tuttavia, la frequentazione con Simone è durata poco: Vittoria ha poi ammesso di aver rimpianto quella scelta, riconoscendo che Simone si è rivelato molto diverso da come appariva nel contesto televisivo.

Terminata la parentesi con Simone, Vittoria è rimasta single. Alex invece ha iniziato una nuova relazione con Arianna, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Tra Vittoria e Arianna non sono mai mancati momenti di tensione, soprattutto via social: la Bricarello aveva espresso commenti critici sull’aspetto di Arianna, e quest’ultima non aveva esitato a replicare pubblicamente.

Nelle ultime ore, però, la situazione è esplosa tra gli ex protagonisti di Temptation Island. Lorenzo Pugnaloni, attraverso la sua newsletter, ha diffuso un’indiscrezione su di loro: Alex avrebbe tradito Arianna proprio con la sua ex, Vittoria. Secondo quanto riportato dalla fonte, esisterebbero anche delle chat che proverebbero il ritorno di fiamma clandestino tra i due ex.

Arianna ha reagito duramente, annunciando la rottura con Alex attraverso delle Instagram Stories al vetriolo. Le sue parole sono state forti: ha parlato di “tradimento morale ed economico” per poi accusare Alex e Vittoria di averla usata. Ha anche ribadito di essere una donna che lavora ogni giorno e non è interessata a fare hype, sottolineando che non è stata lei a rendere pubbliche le chat incriminate.

Nel frattempo, Alex pare l’abbiamo visto con le valigie in mano, ospite di un altro volto di Temptation Island come Lino Giuliano. La tensione tra i tre protagonisti di questa vicenda sarebbe alle stelle. Il pubblico ora resta curioso per capire come evolverà questa vicenda così intricata.

Novella2000.it resta a disposizione delle persone menzionate per eventuali chiarimenti o repliche.