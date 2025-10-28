Siamo nel pieno della nuova edizione del Grande Fratello. Quest’anno tuttavia il reality show avrà una durata inferiore rispetto agli ultimi anni. Ma quando sarebbe prevista dunque la finale? Ecco cosa è emerso in queste ore.

La possibile data della finale del Grande Fratello

È trascorso esattamente un mese dalla partenza della nuova edizione del Grande Fratello e ormai siamo entrati nel vivo del gioco. Proprio in queste settimane all’interno della casa più spiata d’Italia sono nate numerose dinamiche e non sono mancate le prime simpatie, i primi scontri e anche i primi interessi sentimentali. Da questa settimana intanto, come ha annunciato la stessa Simona Ventura, partiranno i raddoppi settimanali e il reality show targato Canale 5 andrà dunque in onda sia di lunedì che di giovedì. Tante emozioni aspettando il fedele pubblico del programma e di certo anche nel corso delle prossime puntate ne vedremo di belle.

Quest’anno tuttavia, come è stato annunciato mesi fa durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, la trasmissione avrà una durata inferiore rispetto agli ultimi anni e non supererà i 100 giorni. Ma quando potrebbe esserci dunque la finale di questa edizione? Solo nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli che hanno già destato l’attenzione degli utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come si evince dai listini pubblicati da Publitalia, attualmente la chiusura del Grande Fratello sarebbe prevista per metà dicembre. Nella colonna che va dal 21 dicembre al 3 gennaio 2026 infatti il reality show non compare. Come se non bastasse, il daytime di Italia 1 è segnato fino a lunedì 15 dicembre, data in cui potrebbe andare in onda la finale.

Naturalmente al momento è presto per capire cosa potrebbe accadere e la situazione nelle prossime settimane potrebbe cambiare. Ma quali emozioni ci aspettando nelle puntate a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.

