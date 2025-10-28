Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Rita De Crescenzo ha fatto luce sul suo difficile passato, raccontando di essere stata vittima di violenza durante gli anni della tossicodipendenza. Ecco le dichiarazioni della celebre tiktoker.

Il forte racconto di Rita De Crescenzo a Belve

La prima puntata della nuova edizione di Belve, che andrà in onda questa sera su Rai 2, vedrà la presenza di un’ospite che sta già facendo discutere: Rita De Crescenzo. La celebre tiktoker partenopea, che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno, per la prima volta ha rilasciato una lunga intervista a Francesca Fagnani, durante la quale è accaduto di tutto. Non sono mancate tuttavia le emozioni, in particolare quando Rita ha parlato del suo difficile passato. In merito l’influencer ha raccontato:

“Che infanzia è stata la mia? Bruttissima. Mia mamma era sempre ricoverata in clinica per schizofrenia. Io ho avuto un figlio a 13 anni. Attualmente sono sotto processo. Non ho mai spacciato. Io ho sempre detto la verità: ho fatto uso di droga ma non spacciavo”.

Ma non è finita qui. Rita De Crescenzo, confidandosi con Francesca Fagnani, ha svelato di essere stata vittima di violenza e di essere stata violentata da tre ragazzi durante gli anni della tossicodipendenza. Queste le forti parole della tiktoker, che ha aggiunto:

“Il punto più basso durante gli anni della tossicodipendenza? Sono stata violentata da tre ragazzi di colore in stazione centrale. Non ricordo come sono arrivata lì, mi sono ritrovata completamente nuda. Da quel momento ho capito che sarei morta se non avessi smesso con la droga”.

Stasera dunque su Rai 2 ascolteremo l’intervista integrale che Rita De Crescenzo ha rilasciato a Belve. Appuntamento con la prima puntata del fortunato programma di Francesca Fagnani come sempre alle ore 21:30.

