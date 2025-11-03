Nel corso di una recente intervista, Francesca Fagnani ha rivelato quale famosissimo programma di Maria De Filippi le piacerebbe condurre. Ecco cosa ha dichiarato la presentatrice di Belve.

La confessione di Francesca Fagnani

La scorsa settimana è ufficialmente partita la nuova edizione di Belve e come da tradizione alla guida del fortunato programma di Rai 2 c’è Francesca Fagnani. Come sempre la conduttrice, puntata dopo puntata, intervista alcuni dei volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport, della politica e non solo, ponendo ai suoi ospiti domande scomode e pungenti. Quest’anno c’è però una novità assoluta. Ospite fissa della trasmissione è nientemeno che Maria De Filippi. La presentatrice Mediaset ogni settimana avrà infatti il compito di intervistare la sua collega e già nel corso della prima puntata ne abbiamo viste di belle. Si tratta di un vero scambio di ruoli e senza dubbio già in molti si chiedono cosa accadrà domani sera.

In attesa di scoprirlo, in queste ore Francesca Fagnani è stata ospite a Tv Talk. Al termine della chiacchierata è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutti quanti. La presentatrice di Belve ha infatti rivelato quale programma di Maria De Filippi vorrebbe condurre e a quel punto, stupendo tutti, ha fatto il nome di Temptation Island. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se Maria De Filippi mi chiedesse di lavorare in un suo programma cosa sceglierei tra giudice ad Amici o condurre Temptation Island? Temptation è il mio guilty pleasure. Non me ne sono persa una, quindi quello. Io farei anche la stagista a Temptation”.

Temptation Island è il mio guilty pleasure» 🔥@francescafagnan risponde alla domanda social di @CinziaBancone 😏 👉 Guarda #TvTalk su RaiPlay 🩵 pic.twitter.com/1apqE0xIMi — Tv Talk (@TvTalk_Rai) November 3, 2025

Le parole di Francesca Fagnani non sono naturalmente passate inosservate e già in molti hanno iniziato a sognare un suo possibile coinvolgimento all’interno del celebre reality show di Canale 5. Domani sera intanto su Rai 2 andrà in onda la seconda puntata di Belve e anche stavolta non mancheranno le emozioni.

