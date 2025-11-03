A seguito delle dichiarazioni di Grazia Kendi, Mattia Scudieri viene lasciato dalla fidanzata con un post social.

Il post della fidanzata di Mattia Scudieri

Chi segue il Grande Fratello sa bene che negli ultimi giorni Mattia Scudieri è finito al centro delle attenzioni di Grazia Kendi. La gieffina ha infatti ammesso di avere un interesse per il suo compagno di avventura. Non tutti sanno però che proprio Mattia è fidanzato con Carlotta, che nel mentre sta seguendo quanto sta accadendo all’interno della casa. La giovane donna così in queste ore, dopo essere rimasta in silenzio, ha deciso di intervenire e di pubblicare sui suoi social un lungo messaggio, che immediatamente ha attirato l’attenzione del web. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Tranquilli che la Fontana di Trevi l’ho vista, al Colosseo ci sono stata e a Roma c’ho pure vissuto. Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me. Il mio silenzio fa parte di me ed è la semplice dimostrazione di non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia. Nella vita ognuno sceglie chi essere e attira a sé ciò che più lo identifica”.

Ma non è finita qui. Il lungo post termina con la seguente frase: “Non sono il tipo di persona che fa scenate o teatrini inutili. Quindi vi consiglio di mangiare i pop corn davanti ad un bel film romantico”. Proprio queste ultime parole hanno fatto ipotizzate ai più che Carlotta abbia deciso di lasciare Mattia Scudieri, che nel frattempo è ancora all’oscuro di quanto accaduto.

Senza dubbio però nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello il gieffino verrà messo a conoscenza del post della sua fidanzata e già in molti attendono con ansia la sua reazione.

