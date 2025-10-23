Ancora una volta Francesca Fagnani sorprende tutti portando Rita De Crescenzo a Belve. L”intervista con la nota tiktoker napoletana promette già scintille!

Rita De Crescenzo a Belve

Francesca Fagnani non smette di stupire. La conduttrice di Belve, il programma cult di Rai 2 diventato sinonimo di interviste senza filtri, ha messo a segno un nuovo colpo mediatico: portare nello studio di via Teulada la tiktoker più discussa e seguita del momento, Rita De Crescenzo.

Appena la notizia è trapelata da Fanpage.it, i social si sono scatenati. Lei stessa, visibilmente emozionata, ha raccontato ai suoi follower di avere un “appuntamento molto importante”. Poi, la frase che ha fatto il giro del web: «Mi tremano le gambe». Un’emozione forte per Rita De Crescenzo, quella di chi sa di trovarsi di fronte a un’occasione speciale e anche a un terreno non facile: la poltrona di Belve, dove ci si mette a nudo, in ogni caso.

Francesca Fagnani, del resto, ha costruito il successo del suo format proprio su un ingrediente essenziale: la verità. I suoi ospiti infatti vengono messi davanti a domande pungenti, anche scomode. E in questo senso, Rita De Crescenzo è la “belva perfetta”. Una donna capace di dividere l’opinione pubblica, di trasformare le critiche in forza e di raccontarsi sempre con disarmante spontaneità.

L’incontro dunque promette già delle scintille. C’è chi scommette che sarà senza alcun dubbio una delle puntate più viste della stagione e potrebbe regalare tante sorprese. Di sicuro la conduttrice troverà la chiave giusta per farci conoscere meglio, e in maniera diversa rispetto ai social, la sua ospite.

In attesa della messa in onda, una cosa è certa: Francesca Fagnani ha portato a casa ancora una volta la “belva” giusta. E Rita De Crescenzo è pronta a mettersi a nudo e raccontarsi in un programma senza filtri.