Francesca Fagnani sta per tornare su Rai 2 con la nuova stagione di Belve. Tra i primi ospiti confermati ci sono anche un famoso cantante e un noto attore. Scopri tutte le anticipazioni.

Belve, un cantante e un attore nel cast

Mancano poche settimane al ritorno di Belve, il talk-show cult condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Nonostante ciò sono già iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sugli ospiti della nuova stagione. Dopo le news sulla presenza fissa di Maria De Filippi in un ruolo speciale, arrivano due nuovi nomi pronti a sedersi sull’iconico sgabello del programma: il cantante Adriano Pappalardo e l’attore Simone Susinna.

A rivelare la notizia è stato Davide Maggio, che ha scritto:

“Questo pomeriggio Francesca Fagnani ha lasciato gridare Adriano Pappalardo. Il cantante sarà, infatti, uno degli ospiti della prossima stagione del programma di Rai 2: l’intervista è stata registrata poche ore fa e andrà in onda in una delle cinque puntate previste, a partire da martedì 28 ottobre in prima serata”.

Molto probabilmente, anche in questo caso, si tratterà di un’intervista diretta e senza filtri, tipica dello stile di Belve. Pappalardo, noto per il suo temperamento e la sua carriera musicale e televisiva, si presta perfettamente al format di Francesca Fagnani. Programma che non risparmia mai domande scomode e pungenti.

Accanto a lui, un volto che il pubblico più giovane conosce bene: Simone Susinna, attore e modello, già protagonista su Netflix e conosciuto anche per la partecipazione a L’Isola dei Famosi. La sua presenza sicuramente ci permetterà di scoprire qualcosa in più su di lui.

Oltre a loro, risultano già confermate anche Belen Rodriguez (fonte Santo Pirrotta e ribadita da Gabriele Parpiglia) e Isabella Rossellini (riportata da Giuseppe Candela su Chi). Mentre secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, sarebbero in trattativa altri nomi interessanti come Rocio Muñoz Morales e Barbara d’Urso. Poi ancora Fabio Fognini, Teo Mammucari e Paolo Bonolis.

La nuova stagione di Belve andrà in onda a partire da martedì 28 ottobre in prima serata su Rai 2! Vedremo cinque puntate che si preannunciano già imperdibili.