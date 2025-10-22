Ad Amici 25 Gard è andato in crisi e vissuto un momento di sconforto: “Ho vissuto il bullismo, mi isolo per paura di essere isolato”, ha confidato l’allievo.

Amici 25, Gard va in crisi

Interrogazione a sorpresa, ma anche momenti di sconforto vissuti all’interno della scuola di Amici 25. Protagonista oggi è stato Gard, allievo di Anna Pettinelli. In una delle clip mandate in onda il cantante si è chiuso in bagno, lasciandosi andare a un pianto liberatorio prima di raggiungere la sala per svolgere la sua lezione.

Raggiunta la coach di canto, Gard si è mostrato particolarmente provato e alla domanda “come stai?”, si è lasciato andare. L’allievo ha fatto un po’ fatica ad aprirsi subito, poi ha però confidato che sente la necessità di dover perdere del peso.

Con fatica il cantante di Amici 25 ha detto: “Succede. Non è che sia una cosa così. Ero dimagrito quando ho riniziato a giocare a calcio, quindi ero perfetto. Poi ho smesso di nuovo e…. Ero perfetto…”, facendo poi il gesto di aver preso dei kg.

La professoressa gli ha fatto notare che lo è anche ora in realtà e a non buttarsi giù: “Non dai assolutamente questa impressione, anzi”. Dalla sua però Gard ha ammesso di tenerci particolarmente: “Non mi faccio impazzire. Io sono stra insicuro, da quando sono piccolo. L’ho scritto anche sul tema, dove ci hanno chiesto di raccontarci. Ho scritto almeno 20 pagine e avrei ancora tanto da dire… riuscirci è diverso, la volontà c’è. Riescono a uscire solo con la musica”.

Questo secondo Gard avviene per una sua paura e auto difesa: “Io mi isolo per paura di essere isolato. È una cosa mentale, ma da sempre. Bullismo, perché ero diverso. Non so perché ed è una domanda che mi pongo. Ho cambiato scuola due volte. Alle superiori andava bene, ma alle elementari e medie è stato il periodo peggiore.

Quando ho tanta autostima è nel campo da calcio, perché ho smesso solo l’anno scorso per la musica. E sto bene con la musica. Qui non ho problemi di autostima. Mi copro per la paura di essere giudicato. Ci sto provando, ma sono lento. Ma piano piano ce la sto facendo”.

Poco dopo Gard in stanza gialla ne ha parlato anche con la sua compagna di squadra ad Amici 25, Flavia. L’allieva ha così ascoltato il suo sfogo e provato a rassicurarlo…

Gard condivide alcune sue insicurezze con Flavia #Amici25 pic.twitter.com/RRGRO2eqm9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2025

Un tema delicato questo che coinvolge molti giovani, i quali si sono rispecchiati nella sua storia.