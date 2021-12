1 Gioia per Francesca Ferragni

Grande gioia per Francesca Ferragni! La sorella di Chiara infatti poco fa con un post sui social ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio! Come ben sappiamo da circa 10 anni la dentista è fidanzata con Riccardo Nicoletti, e certamente sono una delle coppie più amate del web. Già da tempo i fan si chiedevano quando i due avrebbero compiuto il passo successivo e quando avrebbero pensato non solo al matrimonio, ma anche a un bambino. Adesso così è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando: Francesca ha finalmente annunciato di essere incinta e in estate nascerà il suo primo figlio, del quale ancora non si conosce il sesso.

La seconda delle sorelle Ferragni ha pubblicato una dolcissima foto su Instagram, nella quale vediamo Riccardo baciare la sua pancia. Ma non solo. Francesca ha anche svelato di essere alla 14esima settimana di gravidanza, e entro l’inizio dell’estate darà alla luce il suo bambino. Tanta nel mentre è stata la felicità del web e già in molti si stanno congratulando con i neo genitori.

A commentare il post di Francesca Ferragni sono state naturalmente anche Chiara e sua sorella Valentina, che hanno manifestato la loro gioia. Proprio l’imprenditrice digitale ha affermato: “Non vedo l’ora di diventare zia”. Si tratta del primo nipote per Chiara Ferragni. L’influencer è stata infatti la prima delle tre sorelle a dare alla luce dei figli.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Francesca e a Riccardo per l’arrivo del loro primo figlio. Nel mentre in queste ore Chiara e Fedez stanno vivendo momenti non del tutto piacevoli. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.