1 La nuova casa di Francesca Ferragni

Sono settimane importanti e piene di gioia queste per Francesca Ferragni. Come ormai ben sappiamo infatti la sorella di Chiara Ferragni è incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con il suo storico fidanzato Riccardo Nicoletti, col quale ha una relazione da ben 10 anni. A breve dunque la dentista diventerà mamma per la prima volta e il parto è previsto a giorni. Come se non bastasse lo scorso marzo è arrivata anche una bellissima proposta di matrimonio, e nei mesi a venire dunque si celebreranno le nozze della coppia. Chiara nel mentre diventa zia per la prima volta, e l’influencer attende con ansia la nascita del suo nipotino.

In attesa del parto, in questi giorni Francesca e Riccardo si stanno trasferendo in una nuova casa, che è quasi pronta per accogliere la coppia e il bambino. I due infatti hanno deciso di lasciare il loro vecchio appartamento per avere più spazio, in vista dell’arrivo del loro primo figlio. La coppia è così impegnata nel trasloco, che sta richiedendo più tempo del previsto.

Nel mentre però proprio sui social Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno mostrato una parte della loro nuova casa, che a breve sarà del tutto pronta.

